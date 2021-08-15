Почти без дождей и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 15 августа. УНН. На большей части территории Украины сегодня дождей не ожидается, температура воздуха днем достигнет 32 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 15 августа на большей части территории страны без осадков; температура ночью 11-16°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем около 20°.

В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; темература ночью 14-19°, днем 23-28°.

Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°; в Киеве ночью 14-16°, днем около 30°.

Добавим

14 августа на 8:00 температура воды в Черном море составила 22-25°, в Азовском море 24-27°, в Днепре в пределах Киева 24°.