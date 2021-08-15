Австралия получит от Польши 1 млн доз вакцины Pfizer

КИЕВ. 15 августа. УНН. Один миллион доз вакцины Pfizer находится на пути в Австралию после того, как польское правительство ответило на международный призыв премьер-министра страны Скотта Моррисона о помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В целом 530 тысяч доз, которые должны прибыть в Австралию поздно вечером в воскресенье, будут доставлены в Новый Южный Уэльс для вакцинации людей в возрасте от 20 до 39 лет, проживающих в 12 горячих точках в районах управления Сиднея. Власть австралийского штата Новый Южный Уэльс борется со вспышкой коронавируса в регионе.

В прошлом месяце польские СМИ сообщили, что Государственное агентство стратегических резервов намерено продать не менее четырех миллионов доз из своих запасов, заказав у Pfizer 100 млн доз. Польские СМИ сообщили, что Австралия была среди тех стран, которые проявили интерес.

Австралия заключила соглашение с польским правительством о закупке дополнительных доз Pfizer в рамках международного сотрудничества. Вакцины были отправлены с завода Pfizer в Бельгии.

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Представитель посольства Польши в Канберре сказал, что соглашение является развитием продолжающегося сотрудничества между двумя странами.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил, что штат Виктория получит 175 тысяч доз из новой поставки.

Дополнение

В Сиднее (штат Новый Южный Уэльс) за прошедшие сутки зафиксировали 466 больных коронавирусом. Этот показатель превысил предыдущий максимум - 390 человек. Из-за вспышки болезни в городе введут строгие карантинные правила.