Взрыв танкера в Ливане: число жертв возросло до 20

КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате взрыва танкера на севере Ливана погибли не менее 20 человек, 79 получили ранения. Об этом сообщил Красный Крест в Ливане.

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"До этой минуты 20 трупов и 79 раненых", - сообщили в Twitter в местном Красном Кресте рано утром в воскресенье.

Детали

Ночью сообщалось, что 22 группы ливанского Красного Креста помогают с доставкой погибших и раненых в близлежащие больницы.

Дополнение

Инцидент произошел в районе Аккар на севере Ливана. Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел у берегов населенного пункта Ат-Талил в районе Аккар. К спасательной операции привлечены наряду с Красным Крестом представители ливанской армии, сил безопасности и гражданской обороны.