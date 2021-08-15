В США зафиксировали первых в этом году гигантских "шершней-убийц"

КИЕВ. 15 августа. УНН. Американский штат Вашингтон подтвердил появление "шершней-убийц" - впервые в 2021 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В заявлении, опубликованном Министерством сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA), подтверждается первое сообщение о появлении в штате азиатского гигантского шершня в этом году.

Сообщение появилось после того, как в среду житель округа заметил насекомых, примерно в том же месте, где WSDA уничтожили первое гнездо азиатского гигантского шершня, обнаруженное в США в октябре прошлого года.

Два месяца назад ученые нашли мертвого шершня к северу от Сиэтла.

"Этот шершень демонстрирует то же поведение, которое мы видели в прошлом году - он нападает на гнезда бумажных ос", - сказал ведущий энтомолог WSDA Свен Спичигер.

Бумажные осы гораздо меньше азиатских гигантских шершней и делают свои гнезда из бумажного материала, который они создают из древесины, растительных волокон и их слюны.

Их противник, гигантский шершень, был впервые обнаружен недалеко от американо-канадской границы в декабре 2019 года.

Азиатский гигантский шершень, который живет в Азии, представляет угрозу для медоносных пчел и местных видов шершней. Если их не остановить, шершни могут уничтожить пчелиный улей всего за несколько часов, питаясь личинками и пчелами.

Хотя они не особенно агрессивны по отношению к людям, их укус очень болезненный. Укус может привести к почечной недостаточности и смерти.

Кроме того, шершни могут брызгать ядом.

После обнаружения шершней в среду WSDA объявило, что будет устанавливать ловушки в этом районе, пытаясь поймать живого шершня, обозначить его и отследить движение к гнезду.

Правительство Британской Колумбии Канады сообщило, что сделает то же самое, чтобы защитить население от возможных нападений насекомых.