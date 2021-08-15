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Восемь человек погибли, десятки ранены в результате аварии автобуса в Венгрии

Восемь человек погибли, десятки ранены в результате аварии автобуса в Венгрии

КИЕВ. 15 августа. УНН. Восемь человек погибли и десятки получили ранения в результате опрокидывания пассажирского автобуса на автомагистрали М7, направлявшегося в Будапешт в Венгрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радио Orf.

Детали

По данным полиции, автобус с венгерскими пассажирами на автомагистрали М7, соединяющей Будапешт с озером Балатон, выехал с дороги и перевернулся. Пока неясно, что именно стало причиной инцидента.

По меньшей мере восемь человек погибли, а два человека получили серьезные ранения.

Еще 46 человек получили легкие ранения.

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Источник: УНН
Теги: Венгрия, авария, автобусы
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