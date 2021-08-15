Индия вложит в инфраструктуру 1,35 триллиона долларов

КИЕВ. 15 августа. УНН. Индия вскоре запустит национальный инфраструктурный план в размере 1,35 триллиона долларов, который будет стимулировать экономику страны, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в воскресенье в рамках празднования Дня независимости Индии, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Моди сказал, что инфраструктурный план создаст возможности трудоустройства для миллионов индийской молодежи.

"Это поможет местным производителям стать конкурентоспособными на мировом рынке, а также разовьет возможности новых будущих экономических зон в стране", - сказал он.

Дополнение

Экономика Индии, пострадавшая от пандемии коронавируса, сократилась на 7,3% в финансовом году, закончившемся в марте.

Экономисты опасаются, что восстановления, подобного тому, которое наблюдается в США и других крупных экономиках, не будет.