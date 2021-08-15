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СМИ: "Талибан" вошел в столицу Афганистана Кабул

СМИ: "Талибан" вошел в столицу Афганистана Кабул

КИЕВ. 15 августа. УНН. Боевики "Талибана" вошли в столицу Афганистана Кабул, сообщают западные СМИ. Между тем Министерство внутренних дел Афганистана в воскресенье подтвердило, что талибы начали входить в Кабул со всех сторон, пишет Reuters.

Детали

Как пишет Reuters, после "молниеносного наступления" на столицу страны "Талибан" приказал своим бойцам воздерживаться от насилия, позволить безопасный проход всем, кто хочет уйти, и попросить женщин отправиться в охраняемые районы, сказал лидер талибов в Дохе.

Между тем AP пишет, что бойцы "Талибана" вошли в пригороды Кабула, на фоне чего сотрудники экстренно покинули правительственные учреждения, а вертолеты начали приземляться у посольства США в афганской столице.

Трое афганских официальных лиц сообщили Associated Press, что боевики находились в столичных районах Калакан, Карабах и Пагман. Ранее талибы захватили Джелалабад, недалеко от большого пограничного перехода с Пакистаном, последний крупный город, кроме Кабула, неподконтрольный им.

Позже талибы пообещали не брать "силой" столицу Кабул, тогда как в столице периодически слышны перестрелки.

"Никто не пострадает, как и не пострадает собственность и достоинство, и жизням жителей Кабула не будет угрожать опасность", - заявили талибы.

AFP со ссылкой на местных жителей также сообщило, что боевики "Талибана" вошли в Кабул.

Дополнение

В наступлении, которое длилось чуть больше недели, талибы нанесли поражение афганским силам безопасности, которые начали бежать из крупных районов страны, даже при некоторой поддержке с воздуха со стороны американских вооруженных сил.

По данным СМИ, талибы еще по состоянию на вчера взяли под контроль 90% страны.

Наступление "Талибана" началось после решения США и сюзникив по НАТО вывести свои силы из Афганистана.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Кабул, Талибан
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