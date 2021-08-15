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Южная Корея и США в понедельник начнут совместные военные учения

Южная Корея и США в понедельник начнут совместные военные учения

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Южная Корея и Соединенные Штаты начнут свои ежегодные совместные военные учения в понедельник, после того, как Северная Корея пообещала "наказать виновные" две страны, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS), информирует УНН.

Детали

Южная Корея и США регулярно проводят военные учения, в основном весной и летом, но Северная Корея в течение десятилетий гневно реагировала, называя их "репетицией войны", хотя Сеул и Вашингтон подчеркивали, что это регулярные учения, что носят оборонительный характер.

По сообщению Yonhap, учения продлятся в течение девяти дней.

В заявлении JCS говорится, что девятидневная компьютерная совместная тренировка на командном пункте не будет включать тренировки на открытом воздухе, а численность задействованных войск будет сведена до минимума с учетом ситуации с коронавирусом.

Дополнение

Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с еще большими угрозами безопасности из-за запланированых совместных военных учений, заявила во вторник Ким Е Чжон - влиятельная северокорейская чиновница и сестра лидера Ким Чен Ына.

"Соединенные Штаты и Южная Корея столкнутся с более серьезной угрозой безопасности из-за игнорирования наших неоднократных предупреждений о необходимости прекращения опасных военных учений", - сказала она.

Добавим

Учения США и Южной Кореи были сокращены в последние годы, чтобы облегчить переговоры между Северной Кореей и администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, направленные на свертывание ядерной и ракетной программ Пхеньяна в обмен на ослабление санкций.

Переговоры зашли в тупик после неудачного второго саммита Трампа и Ким Чен Ына в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: США, учения, Южная Корея
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