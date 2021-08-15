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Киев на два дня приостановит вакцинацию от COVID-19

Киев на два дня приостановит вакцинацию от COVID-19

КИЕВ. 15 августа. УНН. Центр и пункты вакцинации от COVID-19 в Киеве приостановят работу 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Независимости, пишет УНН со ссылкой на объявление на сайте КГГА.

Цитата:

"В связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины 23 и 24 августа (понедельник-вторник) не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы", - сообщили в КГГА.

Детали

В КГГА предложили киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должен пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от COVID-19 раньше (21-22 августа включительно) или, начиная с 25 августа.

Добавим

Количество сделанных украинцам прививок от COVID-19 приближается к 7,5 миллиона.

Источник: УНН
Теги: Киев, вакцина, Коронавирус
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