Глава МВД Афганистана пообещал мирную передачу Кабула талибам

КИЕВ. 15 августа. УНН. Боевики "Талибана" не будут атаковать Кабул, смена власти пройдет мирно. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Саттар Мирзаквал, видеообращение которого опубликовало TOLO News.

Детали

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал, которого цитируют СМИ, заявил, что "Кабул не будут атаковать и переход (власти - ред.) состоится мирно", заверил жителей Кабула, что силы безопасности обеспечат безопасность города.

Перед этим "Талибан" опубликовал заявление, в котором говорится, что они приказали своим силам не пересекать ворота Кабула и не брать город силой.

Вместо этого, по их словам, "ведутся переговоры, чтобы гарантировать, что процесс перехода (власти - ред.) завершится безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-нибудь и без ущерба для жизни кабульцев".

Глава администрации президента страны Ашрафа Гани в своем аккаунте в Twitter призвал жителей Кабула: "Пожалуйста, не волнуйтесь. Проблем нет. Ситуация в Кабуле находится под контролем".

Между тем соседний Пакистан закрыл контрольно-пропускной пункт "Торхам" на границе с Афганистаном после захвата талибами афганской стороны границы, заявил министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад, которого цитируют местные СМИ.

Дополнение

Трое афганских официальных лиц сообщили 15 августа Associated Press, что талибы вошли в пригород Кабула и находились в столичных районах Калакан, Карабах и Пагман. Ранее талибы захватили Джелалабад, недалеко от большого пограничного перехода с Пакистаном, последний крупный город, кроме Кабула, неподконтрольный им.

Между тем AFP сообщает со ссылкой на местных жителей, что талибы мирно вошли в некоторые отдаленные пригороды столицы.

В наступлении, которое длилось чуть больше недели, талибы нанесли поражение афганским силам безопасности, которые начали бежать из крупных районов страны, даже при некоторой поддержке с воздуха со стороны американских вооруженных сил.

По данным СМИ, талибы еще по состоянию на вчера взяли под контроль 90% страны.

Наступление "Талибана" началось после решения США и сюзникив по НАТО вывести свои силы из Афганистана.