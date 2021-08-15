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Президент Афганистана сложит свои полномочия после того, как талибы вошли в Кабул - СМИ

Президент Афганистана сложит свои полномочия после того, как талибы вошли в Кабул - СМИ

КИЕВ. 15 августа. УНН. Согласно источникам Al Arabiya, президент Афганистана сложит свои полномочия в ближайшие несколько часов после того, как в воскресенье в город вошли талибы, передает УНН.

Детали

Как пишет афганское издание Khaama Press, источники сообщили, что в президентском дворце Афганистана ведутся переговоры о передаче власти "Талибану".

Сообщается, что председатель Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла является посредником процесса.

Источники также сообщили, что бывший глава МВД Афганистана и бывший посол в Германии Али Ахмад Джалали будет назначен главой нового временного переходного правительства.

По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.

Столкновения между афганской армией и талибами произошли на южной и северной окраинах города, хотя представитель талибов говорит, что группировке было приказано не штурмовать город, который является последним оплотом правительства в стране.

Талибан заявил, что "не намерен никому мстить, и все, кто служил правительству и военным, будут прощены".

Афганский президент заявил, что ситуация в Кабуле все еще находится под контролем.

Дополнение

По сообщению Al Arabiya, граждане Афганистана выстраиваются в очереди, чтобы забрать свои сбережения из банков, однако некоторые тделения закрываются из-за нехватки ликвидности. В некоторых посольствах, особенно Турции и Ирана, "царит полный хаос", там собираются тысячи людей, пытаясь получить визы для выезда в эти страны. Многие люди очень напуганы, пытаясь выбраться, сообщает Sky News.

Американские дипломаты были эвакуированы из посольства на вертолете, и один из официальных лиц сказал, что в городе останется менее 50 официальных лиц США.

По словам представителя НАТО, несколько сотрудников ЕС также были переведены в тайное, более безопасное место в Кабуле.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что официальные лица работают над защитой британских граждан и помогают бывшим сотрудникам.

Россия, с другой стороны, заявила, что не собирается эвакуировать своих чиновников из Кабула.

Также Россия объявила о заседании СБ ООН из-за ситуации в Афганистане.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Кабул, Талибан
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