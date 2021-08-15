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Верещук прокомментировала встречу с военным атташе Швеции

Верещук прокомментировала встречу с военным атташе Швеции

КИЕВ. 15 августа. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, народний депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в своем Facebook прокомментировала результат встречи с военным атташе Швеции, капитаном 2-го ранга Бйорном Вильберни, передает УНН.

"Обсудили оборонное сотрудничество, в частности в вопросах разминирования и противодействия гибридной агрессии России, а также участие делегации высокопоставленных лиц Швеции в Крымской платформе и в торжествах ко Дню Независимости", - написала она.

Ранее

Верещук заявляла, что Швеция рассматривает вариант вступления в НАТО вместе с Украиной.

Источник: УНН
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