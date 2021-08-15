Психически больной мужчина в Херсонской бласти убил полицейского и ранил медика

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Херсонской области во время выполнения служебных обязанностей погиб сотрудник Каховского отдела полиции - его смертельно ранил ножом мужчина, у которого произошло резкое обострение психической болезни, пишет УНН со ссылкой на местную полицию.

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"Сегодня, 15 августа, утром в селе Веселое Новокаховского городской общины при обслуживании вызова ножевые ранения получили сотрудник сектора реагирования патрульной полиции местного подразделения полиции и представитель службы "103". К сожалению, для инспектора полиции полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью", - сообщили в полиции.

Детали

Как сообщил начальник областного главка полиции Александр Прокудин, около семи утра по номерам "102" и "103" позвонила жительница села Веселое.

"Женщина сообщила, что у ее 44-летнего сына, который находится на учете, произошло резкое обострение психической болезни", - добавили в полиции.

Также мать сообщила, что успела запереть сына в летней кухне. По указанному адресу виехали экипаж группы реагирования местного подразделения полиции и "скорая помощь".

"Однако, когда полицейский и медработник зашли во двор, больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции", - рассказали в полиции.

Отмечается, что полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет.

Злоумышленник был разоружен бойцами роты полиции особого назначения, которые прибыли на помощь.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте происшествия работает группа следователей областного главка полиции. Статья 348 УКУ предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.