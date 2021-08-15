В России четвертые сутки подряд регистрируют более 800 смертей от COVID-19

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Российской Федерации за последние сутки умерли 816 пациентов. Накануне были зафиксированы рекордные 819 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Детали

Таким образом, количество смертельных случаев в стране превышает 800 случаев четвертый день подряд: 12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа - 815, 14 августа, - 819, что является максимум с начала пандемии.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 58 смертей, в Санкт-Петербурге - 43, в Краснодарском крае и Иркутской области - по 35 умерших.

Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 170 499.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 21 624, до 6 600 836.

Самое больше количество случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Москве - 1 954 случая заражения против 2 317 днем ранее, в Санкт-Петербурге - 1 668 и в Подмосковье - 1 359.

Дополнение

Количество зарегистрированных заражений коронавирусом в мире по состоянию на воскресенье, 15 августа, составляет 206 млн 713 тыс. 632 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии количество смертельных случаев COVID-19 достигло 4 млн 640 тыс. 481 человека.

В число стран с самым большим количеством случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.