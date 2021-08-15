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Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в США, стало рекордным

Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в США, стало рекордным

КИЕВ. 15 августа. УНН. Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах, в субботу достигло рекордно высокого уровня - более 1 900 случаев. Больницы на юге страны не справляются с потоком больных, а иногда не хватает и мест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Вариант "Дельта", который быстро распространяется среди в основном непривитых частей населения США, привел к резкому увеличению госпитализаций в последние недели, в результате чего количество педиатрических госпитализаций увеличилось до 1 902 в субботу, по данным Министерства здравоохранения и охраны здоровья США.

В настоящее время дети составляют около 2,4% госпитализаций в связи с COVID-19. Дети младше 12 лет не имеют права на вакцинацию, что делает их более уязвимыми для инфекции, вызванной новым вариантом "Дельта".

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), количество недавно госпитализированных пациентов с COVID-19 в возрасте 18-29, 30-39 и 40-49 лет также стало рекордным на этой неделе.

Дополнение

Школьные округа во Флориде, Техасе и Аризоне обязали носить маски в школах, игнорируя приказы губернаторов штатов-республиканцев, которые запрещают в округах вводить такие правила.

Как сообщает Dallas Morning News, администрация губернатора Флориды Рона ДеСантиса пригрозила прекратить финансирование округов, выдвигающих требования к ношению масок, а губернатор Техаса Грег Эбботт обратился в Верховный суд штата с просьбой отменить мандат на маски в округе Даллас.

Пятая часть госпитализаций COVID-19 в стране приходится на Флориду, где, по данным на субботу количество госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло рекордных 16 100 человек.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, более 90% коек интенсивной терапии в штате заполнены.

Сейчас в США регистрируется в среднем около 129 тысяч новых случаев COVID-19 ежедневно, этот показатель удвоился за последние две недели. Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло шестимесячного максимума, и каждый день от COVID-19 умирает в среднем 600 человек, что вдвое больше, чем в конце июля.

Арканзас, Флорида, Луизиана, Миссисипи и Орегон сообщили о рекордном количестве госпитализаций из-за COVID-19 в этом месяце.

Источник: УНН
Теги: США, Коронавирус
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