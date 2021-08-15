Выборы в Германии: социал-демократическая партия впервые за год обогнала "зеленых"

КИЕВ. 15 августа. УНН. За шесть недель до федеральных выборов СДПГ (социал-демократическая партия Германии) впервые обогнала "зеленых". На этой неделе социал-демократы получили 20% голосов - на два процента больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bild.

Детали

По данным "BamS", "зеленые" сохранили свою позицию поддержки на уровне 18%. Партия СвДП получила 12% поддержки.

Между тем, продолжается тенденция к снижению поддержки союза ХДС/ХСС. Поддержка союза составляет 25%. По данным "BamS", АДГ имеет поддержку на уровне 11%, а левые - имеют 7% голосов избирателей.

Кандидат на пост канцлера от СДПГ Олаф Шольц на этой неделе получил 29% поддержки от избирателей, и это самые высокие показатели, которые Шольц получил в этой избирательной кампании.

Кандидат на пост канцлера от "зеленых" Анналена Бербок, которая начала избирательную кампанию 14 недель назад с показателем одобрения 26%, могла бы получить 13% голосов.

30% избирателей заявили, что не хотят голосовать ни за одного из кандидатов.

Дополнение

Напомним, парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября.

На них будут избраны члены 20-го созыва Бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем изберут нового канцлера страны. Это будут первые с 2005 года выборы, на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель.

Парламентские выборы 2021 года будут последними в Германии, на которых голосование будет проходить в бумажном виде, все последующие будут электронными.