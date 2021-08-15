Минобороны Азербайджана заявило об очередных обстрелах их позиций вооруженными силами Армении

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня, 15 августа, в 4:33, 7:25 и с 12:00 до 12:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелам из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

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"15 августа в 4:33 и 7:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

15 августа с 12:00 до 12:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Детали

Днем ранее, 14 августа с 19:08 до 19:17 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района, по сообщению, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селе Демирчидам Кяльбаджарского района. Сообщается, что ответным огнем противник был подавлен.

Кроме того, вечером 14 августа незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, как сообщается, была осуществлена провокация подразделений в окрестностях города Шуша.

"Так, примерно в 22:14 были замечены два гражданских автомобиля, которые приблизились к населенному пункту Халфан. Вооруженные лица открыли огонь в воздух в направлении наших позиций и немедленно покинули территорию. Нашими подразделениями были приняты соответствующие меры, о том, что случилось сообщено командование российских миротворцев", - рассказали в Минобороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.