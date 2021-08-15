Легендарный немецкий форвард Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет

КИЕВ. 15 августа. УНН. Легендарный немецкий нападающий сборной страны по футболу Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. Форвард забил 68 голов в 62 матчах за ФРГ, включая победный гол в финале чемпионата мира 1974 года против Нидерландов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ФК "Бавария".

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"Бомбардировщик нации"... один раз выиграл чемпионат мира, трижды Кубок европейских чемпионов и один раз Кубок обладателей кубков. Он также был четырехкратным чемпионом Германии и четырехкратным обладателем Кубка DFB. В составе сборной он стал чемпионом Европы в 1972 году и чемпионом мира в 1974 году, забив победный гол в финале в Мюнхене против Нидерландов. После своей карьеры он оставался в клубе на долгое время в качестве тренера молодежной команды..." - говорится в сообщении ФК "Бавария".

Детали

Президент "Баварии" Герберт Хайнер заявил: "Сегодня грустный и темный день для "Баварии" и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех, когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола...".

Герд Мюллер вошел в историю сборной Германии.

Он забил 566 голов в 607 соревновательных матчах за "Баварию" и установил беспрецедентный рекорд в 365 голов в Бундеслиге, а также семь раз становился лучшим бомбардиром. В отборе DFB он забил 68 раз в 62 миссиях.