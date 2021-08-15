В Одессе начался 12-й международный кинофестиваль
КИЕВ. 15 августа. УНН. Накануне, 14 августа, стартовал 12-ый Одесский международный кинофестиваль, пишет УНН.
Кинофорум начался на Театральной площади, где по красной дорожке прошлись участники и гости кинофорума. Церемония открытия прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Ведущими открытия стали Янина Соколова и Олег Панюта.
В нынешнем году кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с фокусом на национальное кино. Конкурсная программа нынешнего кинофестиваля представлена только национальными премьерами.
Кроме того, во внеконкурсных показах гостей форума ждут ленты, премьерный показ которых прошел в нынешнем году в Каннах и Берлине и на других площадках.
Гран-при фестиваля составит 55 тыс. грн, награды за лучший полнометражный фильм, лучшую короткометражку и лучшую режиссерскую работу — по 30 тыс. грн. Лучший актер (актриса) — 25 тыс. грн.
Кинофестиваль продлится по 21 августа. Закрытие ОМКФ впервые пройдет под открытым небом — на Потемкинской лестнице. Фильмом-закрытием станет лента Чарли Чаплина “Малыш”.