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В Одессе начался 12-й международный кинофестиваль

В Одессе начался 12-й международный кинофестиваль

КИЕВ. 15 августа. УНН. Накануне, 14 августа, стартовал 12-ый Одесский международный кинофестиваль, пишет УНН.

Кинофорум начался на Театральной площади, где по красной дорожке прошлись участники и гости кинофорума. Церемония открытия прошла в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Ведущими открытия стали Янина Соколова и Олег Панюта.

В нынешнем году кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с фокусом на национальное кино. Конкурсная программа нынешнего кинофестиваля представлена только национальными премьерами.

Кроме того, во внеконкурсных показах гостей форума ждут ленты, премьерный показ которых прошел в нынешнем году в Каннах и Берлине и на других площадках.

Гран-при фестиваля составит 55 тыс. грн, награды за лучший полнометражный фильм, лучшую короткометражку и лучшую режиссерскую работу — по 30 тыс. грн. Лучший актер (актриса) — 25 тыс. грн.

Кинофестиваль продлится по 21 августа. Закрытие ОМКФ впервые пройдет под открытым небом — на Потемкинской лестнице. Фильмом-закрытием станет лента Чарли Чаплина “Малыш”.

Источник: УНН
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