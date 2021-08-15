Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну - СМИ

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает TOLO News и Al Arabiya со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Источники сообщают, что президент Гани покинул страну", - сообщает TOLO News.

Тоже самое со ссылкой на свои источники сообщает Al Arabiya: "Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан".

Между тем таджикский портал "Азия-Плюс" пишет, что чиновник в правительстве президента Афганистана Ашрафа Гани Саджад Нуристан сообщил изданию, что "Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан".

По словам Нуристана, Ашрафа Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Нуристан отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.

Дополнение

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Великобритания и Италия.

НАТО при этом сохраняет свое дипломатическое присутствие в Кабуле и помогает поддерживать работу городского аэропорта, сообщил Reuters официальный представитель НАТО. "НАТО постоянно оценивает события в Афганистане", - сказал чиновник.

"Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, и мы продолжаем вносить изменения по мере необходимости. Мы поддерживаем усилия Афганистана по поиску политического решения конфликта, который сейчас как никогда актуален", - добавили в Альянсе.

Говоря о ситуации в Афганистане, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN признал, что победа талибов в Афганистане произошла "быстрее, чем мы ожидали", при этом защищая выход сил США из страны.

"Идея о том, что статус-кво можно было бы сохранить, удерживая наши силы там, просто ложная", - сказал Блинкен, добавив, что основное внимание - безопасное вывода всех американцев из страны.

Блинкен сказал, что США не просят у талибов ничего по эвакуации граждан США. "Мы ничего не просили у талибов. Мы сказали "Талибану", что если они помешают нашему персоналу, нашим операциям, когда мы продолжаем этот вывод, будет быстрый и решительный ответ", - добавил он.

Между тем Sky News сообщил, что был сделан запрос на заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. "Эстония и Норвегия запросили встречу как можно скорее", - сообщил телеканал.