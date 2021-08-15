Конь поскользнулся на мостовой в Одессе и упал: владельца обвиняют в жестоком обращении с животным

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Одессе, во время движения конь, поскользнулся на мостовой и упал. Животное получило повреждения задней правой ноги. За жестокое обращение с животным владельца накажут. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Одесской области.

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"Вчера, около 23:30 часов, патрульным поступил вызов о жестоком обращении с животным на улице Греческой. На месте происшествия патрульные полицейские выяснили, что, во время движения в гору по улице Греческой в направлении Пушкинской, владелец не убедился в безопасности для движения животного - лошадь поскользнулась на мостовой и упала. Животное получило повреждения задней правой ноги", - говорится в сообщении.

Детали

Патрульные полицейские составили на 31-летнего владельца животного административный протокол по ч. 1 ст. 89 (жестокое обращение с животными) КоАП.

В дальнейшем административное правонарушение будет рассматриваться в суде.

Дополнение

Жестокое обращение с животными влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.