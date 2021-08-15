Мэр Кривого Рога Павлов убит - нардеп

КИЕВ. 15 августа. УНН. Мэр Кривого Рога Константин Павлов убит. О таком сообщил в Facebook народный депутат от партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

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"Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов", - написал Рабинович.

"Суспільне" пишет, что мэра Кривого Рога Павлова нашли застреленным. "Первый городской" отмечает, что "труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды, на улице Украинской (в селе Вольное под Кривым Рогом в собственном доме - ред.). Мужчина лежал в луже крови, рядом находилась ружье".

УНН на данный момент пытается узнать детали случившегося в полиции.

Справка

Константин Юрьевич Павлов родился 12 января 1973 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Гражданин Украины. С 2006-го по 2012-й занимал должность первого заместителя городского головы Кривого Рога. Дважды, в 2006 и 2010 годах, избирался депутатом Днепропетровского областного совета. С 2012-го по 2019-й - народный депутат Украины 7-го и 8-го созыва. С 2019-го по 2020-й - советник городского головы Кривого Рога. С декабря 2020-го Константин Павлов - мэр Кривого Рога Криворожского района Днепропетровской области.