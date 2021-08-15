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Новости: Криминал и ЧП
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Полиция подтвердила смерть мэра Кривого Рога: открыто производство

Полиция подтвердила смерть мэра Кривого Рога: открыто производство

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы. Начато уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует УНН.

Цитата:

"Полиция устанавливает обстоятельства смерти Криворожского городского головы... По данному факту следователем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Детали

На месте происшествия находятся руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадыло, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Также выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции.

Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома, указали в полиции.

На месте работают правоохранители, продолжается обследование домовладения, устанавливаются свидетели происшествия.

Что было ранее

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.

Источник: УНН
Теги: полиция, Днепр и Днепропетровская область, Кривой Рог
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