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В зоне ООС на выходных сохраняется "режим тишины"

В зоне ООС на выходных сохраняется "режим тишины"

КИЕВ. 15 августа. УНН. С начала этих сутк, 15 августа, и до 17 часов вражеских нарушений режима прекращения огня в районе проведения операциии Объединенных сил не зафиксировано. Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-центра ООС, информирует УНН.

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"С начала этих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.

Детали

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, по сообщению, сегодня разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета.

"Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - указали в штабе.

Дополнение

За прошедшие сутки 14 августа и по состоянию на 7 часов утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировалось.

Источник: УНН
Теги: ООС
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