СМИ: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

КИЕВ. 15 августа. УНН. Талибы заявили, что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Детали

"Талибы объявили, что вошли в президентский дворец в Кабуле", - сообщает телеканал.

Ранее бойцы "Талибана" получили приказ войти в центр Кабула после того, как президент Ашраф Гани покинул страну, сообщил представитель талибов.

Представитель талибов добавил, что приказ был отдан для "предотвращения грабежей после того, как полиция и официальные лица бежали, что представляло собой проблему правопорядка".

"Талибан" вошел в Кабул, столицу Афганистана, "мирно", сообщил креспондент CNN.

В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны были назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также о таком сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны ЕС.