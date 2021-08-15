Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8430

Украинские пожарные вернулась из Турции после помощи с тушением пожаров

Украинские пожарные вернулась из Турции после помощи с тушением пожаров

КИЕВ. 15 августа. УНН. Авиация ГСЧС Украины вернулась из Турции после более чем двух недель помощи стране с тушением лесных пожаров. Об этом сообщили в самом ведомстве, передает УНН.

Цитата:

"15 августа авиаторы ГСЧС Украины вернулись из Турецкой Республики, где они оказывали помощь в тушении масштабных лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Детали

Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме ГСЧС в городе Нежин. Ранее, на пути из Турции в Нежин, пограничники Одесского отряда на аэродроме "Школьный" в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС.

Встречал экипажи председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Он поздравил спасателей с возвращением и отметил, что вся Украина ими гордится, а граждане Турции всегда будут благодарны им за неоценимую помощь и спасенные дома.

Напомним

Украина направила на помощь Турецкой Республике два самолета АН-32П ГСЧС Украины 30 июля. Всего с начала работ было осуществлено 124 сброса воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, ГСЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.