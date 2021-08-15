Гибель мэра Кривого Рога: советник говорит, у городского головы было оружие

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Криворожского городского головы Константина Павлова, которого сегодня нашли мертвым на веранде собственного дома, была зарегистрированное оружие. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко, передает УНН.

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"Я знаю, что у него было оружие, оно зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, и визуально это оружие похоже на то, что у него было", - сказал советник.

При этом Гальченко добавил, что "он (мэр Кривого Рога - ред.) никогда не ходил на охоту, и для меня тоже немножко удивление, что он был с ним, потому что к оружию он относился достаточно спокойно".

Детали

По словам советника, Константин Павлов "был человеком... очень веселым и жизнерадостным, и у него было очень много планов". "Он был в прекрасном настроении, я вчера с ним разговаривал", ездил на объекты строительства, добавил Гальченко.

"Когда я приехал сюда, увидел, что он лежит в этих дверях, в домашней одежде,.. рядом лежало оружие", - отметил он.

По его словам, он прибыл на место трагедии, потому что ему "позвонил его (мэра Кривого Рога - ред.) помощник". "Он (мэр Кривого Рога - ред.) с утра не выходил на связь, позвонила супруга, попросила помощника приехать домой, открыть и посмотреть, почему он не выходит на связь, и когда помощник открыл калитку, то, соответственно, увидел ужасную картину. Он сразу перезвонил мне, набрал "102", - рассказал Гальченко.

На вопрос, были ли у городского головы проблемы финансового характера, Гальченко возразил. На вопрос о возможных угрозах в сторону погибшего чиновника сказал, что ничего не слышал.

Дополнение

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.

Полиция открыла производство.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.