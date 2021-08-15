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Гибель мэра Кривого Рога: советник говорит, у городского головы было оружие

Гибель мэра Кривого Рога: советник говорит, у городского головы было оружие

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Криворожского городского головы Константина Павлова, которого сегодня нашли мертвым на веранде собственного дома, была зарегистрированное оружие. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко, передает УНН.

Цитата:

"Я знаю, что у него было оружие, оно зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, и визуально это оружие похоже на то, что у него было", - сказал советник.

При этом Гальченко добавил, что "он (мэр Кривого Рога - ред.) никогда не ходил на охоту, и для меня тоже немножко удивление, что он был с ним, потому что к оружию он относился достаточно спокойно".

Детали

По словам советника, Константин Павлов "был человеком... очень веселым и жизнерадостным, и у него было очень много планов". "Он был в прекрасном настроении, я вчера с ним разговаривал", ездил на объекты строительства, добавил Гальченко.

"Когда я приехал сюда, увидел, что он лежит в этих дверях, в домашней одежде,.. рядом лежало оружие", - отметил он.

По его словам, он прибыл на место трагедии, потому что ему "позвонил его (мэра Кривого Рога - ред.) помощник". "Он (мэр Кривого Рога - ред.) с утра не выходил на связь, позвонила супруга, попросила помощника приехать домой, открыть и посмотреть, почему он не выходит на связь, и когда помощник открыл калитку, то, соответственно, увидел ужасную картину. Он сразу перезвонил мне, набрал "102", - рассказал Гальченко.

На вопрос, были ли у городского головы проблемы финансового характера, Гальченко возразил. На вопрос о возможных угрозах в сторону погибшего чиновника сказал, что ничего не слышал.

Дополнение

15 августа СМИ и нардеп сообщили, что мэр Кривого Рога Константин Павлов убит.

Полиция открыла производство.

По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.

Источник: УНН
Теги: Кривой Рог
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