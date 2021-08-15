Избиение фотокорра после акции Нацкорпуса под ОП: двум парням сообщили подозрение

КИЕВ. 15 августа. УНН. Следователи полиции Киева сообщили о подозрении двум лицам, которые избили фотокорреспондента после вчерашней акции под стенами Офиса Президента, сообщили УНН в столичной полиции.

Что произошло

14 августа во время митинга на улице Банковой в Киеве неизвестные избили представителя СМИ, указали в полиции. Нарушители сначала унижали, а затем нанесли телесные повреждения фотокорреспонденту, добавили правоохранители.

Что говорит полиция

"Нападавшими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления", - указали в полиции.

Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении.

"Кроме того, отмечаем: извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности. Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", - добавили в полиции.

Контекст

14 августа, в 13 часов, представители "Национального корпуса" отправились под ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников - те отказались и начались стычки.

После акции 14 августа на фотокорреспондента Александра Кужельного напали неизвестные и избили его. Они требовали, чтобы журналист удалил сделанные им фото. Полиция открыла производство по факту нападения. В Нацкорпусе заявили, что "нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру".

Ранее представители Нацкорпуса сообщили, что цель акции - протест против политических репрессий и уступок по ОРДЛО.