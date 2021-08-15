Число жертв землетрясения на Гаити подскочило до 724

КИЕВ. 15 августа. УНН. Число жертв землетрясения магнитудой 7,2 на Гаити возросло в воскресенье до 724 человек, когда спасатели спешили искать выживших, среди завалов перед потенциальным потопом от приближения тропического бури, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Вследствие субботнего землетрясения в островной стране Карибского бассейна погибли по меньшей мере 724 человека, а 2800 получили ранения, еще тысячи переселили из разрушенных или поврежденных домов. Некоторые из тех, кто выжил, были вынуждены искать убежище на улицах или футбольных полях с теми немногими вещами, которые им удалось схватить из дома.

Тем не менее, последствия вскоре могут ухудшиться с приходом тропической бури "Грейс", которая, как предполагалось, достигнет Гаити поздно вечером в понедельник или рано утром во вторник. Национальный центр ураганов США прогнозирует от 10 до 20 сантиметров дождя на Гаити и в Доминиканской Республике, а в некоторых южных частях острова - еще больше.

Дополнение

Землетрясение обрушился на юго-западную часть самой бедной страны полушария, почти разрушив некоторые города и вызвав оползни, которые мешали спасательным действиям. Эпицентр землетрясения находился примерно в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, сообщает Геологическая служба США.