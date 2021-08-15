Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку

КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани уходит в отставку, чтобы не допустить кровопролития и опустошения Кабула. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне приходится сталкиваться с вооруженными талибами, которые хотят войти во дворец или покинуть страну, где я посвятил свою жизнь защите и воспитания в течение последних 20 лет. Если их не остановить, город Кабул будет опустошен, что приведет к большой гуманитарной катастрофы. Талибан ясно дал понять, что они готовы к кровавому нападению на весь Кабул и жителей, чтобы выгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уйти”, - заявил президент Афганистана.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, онивошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.

Ранее СМИ сообщали, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.