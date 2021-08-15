Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
5880

Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер

Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер

КИЕВ. 15 августа. УНН. Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а Сергей Ребров продолжит тренировать “Аль-Айн” из ОАЭ. Об этом информирует Sport.ua, пишет УНН.

Детали

Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а главный претендент на эту должность — Сергей Ребров — продолжит тренировать «Аль-Айн» из ОАЭ. До разрыва контракта дело так и не дошло.

На Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, 64-летний Петраков будет представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали со сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

Консультантом сборной Украины предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего тренера национальной команды Андрея Шевченко, но итальянский специалист не согласился.

1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.

Источник: УНН
Теги: футбол, сборная Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.