Национальную сборную Украины по футболу 17 августа возглавит новый тренер

КИЕВ. 15 августа. УНН. Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а Сергей Ребров продолжит тренировать “Аль-Айн” из ОАЭ. Об этом информирует Sport.ua, пишет УНН.

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Во вторник, 17 августа, Александр Петраков возглавит национальную сборную Украины, а главный претендент на эту должность — Сергей Ребров — продолжит тренировать «Аль-Айн» из ОАЭ. До разрыва контракта дело так и не дошло.

На Исполкоме УАФ, который состоится 17 августа, 64-летний Петраков будет представлен в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины. Одним из его помощников будет Андрей Анненков, с которым они вместе работали со сборной Украины U-20, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира.

Консультантом сборной Украины предлагали стать итальянскому специалисту Мауро Тассотти, входившему в тренерский штаб предыдущего тренера национальной команды Андрея Шевченко, но итальянский специалист не согласился.

1 сентября сборная Украины в очередном матче отборочного цикла на ЧМ-2022 сыграет с Казахстаном.