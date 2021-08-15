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15 августа 2021, 22:31 • Златослава Максымук • 7650
В Канаде 20 сентября состоятся внеочередные выборы
КИЕВ. 15 августа. УНН. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 20 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте. Его Либеральная партия не достигла этого два года назад и должен полагаться на оппозицию для принятия законодательства.
Выборы проходят во время того, как Канада переживает новую волну случаев COVID-19, обусловленную дельта-вариантом коронавируса. Трюдо назвал это "четвертой волной среди непривитых людей".
Напомним
В июле сообщалось, что Канада откроет свою границу для всех вакцинированных туристов уже в сентябре.
Источник: УНН
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