На Буковине обнаружили 28 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Черновицкой области за 15 августа зафиксировали 28 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 5 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 559 случай болезни. За последние сутки 5 человек выздоровели, 78 322- с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1805 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 282 ПЦР-исследования и 136 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 265 912 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 255 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.