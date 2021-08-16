В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы

КИЕВ. 16 августа. УНН. В аэропорту города Кабул пока приостановлены все коммерческие рейсы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как проинформировал источник в НАТО, полеты в аэропорту осуществляет исключительно военная авиация.

К слову, граждане США, нуждающихся в помощи с выездом из страны, "должны зарегистрироваться для любого варианта, который может быть определен для возвращения в Соединенные Штаты, и должны заполнить запрос о помощи в репатриации для каждого путешественника в своей группе".

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Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "следующие несколько дней".

Впоследствии талибы заявили , что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.