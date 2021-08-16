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Новости: Общество
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С Кабула эвакуировали более 30 украинцев

С Кабула эвакуировали более 30 украинцев

КИЕВ. 16 августа. УНН. С афганского города Кабул эвакуировали более 30 украинском. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире”, — написал украинский президент.

Напомним

США развернули в Афганистане примерно 5000 американских военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников.

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Афганистан, эвакуация
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