В Херсонской области зафиксировали 30 новых случаев коронавируса в сутки

"За последние сутки проведено 379 ПЦР-исследований, 34 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 467 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 30 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 17 женщин и 13 мужчин. Из них 4 ребенка и 1 медицинский работник. ", - говорится в сообщении.



Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: "18 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 12 человек ".

"Поэтому сейчас в области 37 112 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.

Из них:

-34980 человек побороли недугов;

- 911 человек инфицированы COVID-19;

- 1221 человек умер ", - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 265 912 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 255 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.