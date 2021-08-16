Представитель "Талибана" заявил, что "война в Афганистане закончилась"

КИЕВ. 16 августа. УНН. Пресс-секретарь политического офиса “Талибана” Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане закончилась и тип правления и форма режима будут вскоре понятны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al -Jazeera.

Детали

Пресс-секретарь заявил, что ни одна дипломатическое учреждение или любой -которая ее штаб-квартира не нацелена, “Талибан” обеспечит безопасность граждан и дипломатических миссий. Он сказал, что группа ответственно относится к каждому шагу и стремится иметь мир со всеми.

Наим сказал о бегстве президента Афганистана Гане, что она не была учтена и “даже близкие ему люди этого не ожидали”.

Он сказал, что сегодняшняя группа видит плоды своих усилий и жертв в течение 20 лет.

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“Мы достигли того, чего хотели — свободы нашей страны и независимости нашего народа. Мы не позволим никому использовать наши земли для нацеливания на кого-то, и мы не хотим причинять вред другим ”, - сказал Наим, добавив группа готова решать проблемы международного сообщества путем диалога.

Напомним

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”. Личный охранник президента Афганистана Ашраф Гани подтвердил информацию, что Гане полетел в Узбекистан.