Жители Северной Калифорнии оказались в опасности из-за пожара

КИЕВ. 16 августа. УНН. Тысячи домов в Северной Калифорнии оказались под угрозой крупнейшей в стране лесного пожара из-за нестабильной погоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Грозы, которые начались с пятницы, не повлекли сильного дождя, но усилили ветер и вызвали удары молний по северной части Сьерры, где экипажи боролись с месячной пожаром Дикси. Экстремальная жара вернулась в воскресенье, и ожидается, что температура достигнет 100 градусов (38 по Цельсию).

Порывы до 80 миль / ч (80 км в час) в субботу привели пламя ближе к Джейнсвилль, города с населением около 1500 человек восточнее Гринвилл, небольшой общины эпохи золотой лихорадки, уничтоженной огнем 10 дней назад.

Примерно 21 000 федеральных пожарных, работающих на земле, были отправлены на ликвидацию лесных пожаров в это время год назад.

Напомним

Площадь природного пожара “Дикси”, охватившего север штата Калифорния с середины июля, превысила 202 тыс. га.