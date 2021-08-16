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"Закулисье" эвакуации из Кабула: в МИД сообщили о тонкостях процесса
"Закулисье" эвакуации из Кабула: в МИД сообщили о тонкостях процесса
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Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек

Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“По уточненным данным, с Афганистану украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 Украинский и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности”, - написал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский сообщал, что с афганского города Кабул эвакуировали более 30 украинском. Талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Афганистан, эвакуация
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