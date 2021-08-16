Из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter, пишет УНН.

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“По уточненным данным, с Афганистану украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 Украинский и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности”, - написал Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский сообщал, что с афганского города Кабул эвакуировали более 30 украинском. Талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.