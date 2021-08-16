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Лидер оппозиции Замбии Хихилема победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Замбии Хихилема победил на президентских выборах

КИЕВ. 16 августа. УНН. Лидер оппозиции Хакаинде Гичилема победил действующего президента Эдгара Лунгу на президентских выборах в Замбии, заявила избирательная комиссия, обнародовав окончательные результаты с 156 избирательных округов, за исключением одного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В итоговом итоге Хичилема набрал 2 810 777 голосов, тогда как Лунгу был на втором месте с 1814201 голосом с 7 млн зарегистрированных избирателей.

“Поэтому я заявляю, что упомянутый Хихилема будет президентом Замбии”, — сказал председатель избирательной комиссии Исауи Чулу в переполненный центра результатов в столице Лусаке.

Массовая победа означала, что Хихилема не должна оспаривать ни баллотирования второго тура по достижении конституционного порога в 50,1% для абсолютного победителя.

Дополнение

Пандемия COVID-19, значительная безработица среди молодежи, падение цен на медь из основных экспортных товаров Замбии и неустойчивая фискальная политика привели к росту недовольства населения Лунгу.

Напомним

За шесть недель до федеральных выборов СДПГ (социал-демократическая партия Германии) впервые обогнала “зеленых”. На этой неделе социал-демократы получили 20% голосов — на два процента больше, чем на предыдущей неделе.

Источник: УНН
Теги: выборы
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