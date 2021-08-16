Лидер оппозиции Замбии Хихилема победил на президентских выборах

КИЕВ. 16 августа. УНН. Лидер оппозиции Хакаинде Гичилема победил действующего президента Эдгара Лунгу на президентских выборах в Замбии, заявила избирательная комиссия, обнародовав окончательные результаты с 156 избирательных округов, за исключением одного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В итоговом итоге Хичилема набрал 2 810 777 голосов, тогда как Лунгу был на втором месте с 1814201 голосом с 7 млн зарегистрированных избирателей.

“Поэтому я заявляю, что упомянутый Хихилема будет президентом Замбии”, — сказал председатель избирательной комиссии Исауи Чулу в переполненный центра результатов в столице Лусаке.

Массовая победа означала, что Хихилема не должна оспаривать ни баллотирования второго тура по достижении конституционного порога в 50,1% для абсолютного победителя.

Дополнение

Пандемия COVID-19, значительная безработица среди молодежи, падение цен на медь из основных экспортных товаров Замбии и неустойчивая фискальная политика привели к росту недовольства населения Лунгу.

Напомним

За шесть недель до федеральных выборов СДПГ (социал-демократическая партия Германии) впервые обогнала “зеленых”. На этой неделе социал-демократы получили 20% голосов — на два процента больше, чем на предыдущей неделе.