United Airlines перенаправляет некоторые рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана
КИЕВ. 16 августа. УНН. United Airlines заявили, что перенаправляют некоторые рейсы, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана после того, как повстанцы взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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“Через динамичный характер ситуации, мы начали маршрутизацию, повлиявшей на рейсы вокруг воздушного пространства Афганистана”, — говорится в заявлении представителя Соединенных Штатов.
Изменения влияют на несколько рейсов United United из США в Индии. Федеральная авиационная администрация США в июле ввела новые ограничения для полетов над Афганистаном для авиакомпаний США и других американских операторов.
Дополнение
В аэропорту Кабула прекратили все коммерческие рейсы.
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.
Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.
Впоследствии талибы заявили , что вошли в президентский дворец в столице Афганистана Кабуле. В воскресенье два представителя талибов заявили агентству Reuters, что в Афганистане будет переходного правительства и группировки ожидает полной передачи власти.