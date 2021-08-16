Период свадеб и финансовых вложений: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

КИЕВ. 16 августа. УНН. Период с 16 по 22 августа обещает быть удачным для большинства знаков Зодиака. Это период хорошо подходит для заключения браков и предложений руки и сердца. Многие также смогут улучшить свое финансовое положение. Как не попасть впросак и остаться в выигрыше специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

По словам астролога, неделя обещает быть очень благоприятной.

“Все планеты движутся в правильном направлении и это даст нам возможность начинать новые, интересные дела, запускать интереснейшие проекты. Особенно хорошо будет тем людям, кто запускает и занимается чем-то новым. Это могут быть IT-технологии, много работы будет у СМИ. От чего же хочется предостеречь — это излишние амбиции. Если вы будете строить большие планы, которые будут слишком сильно неблагоприятно влиять на других людей или ставить превыше всего свои амбиции и эго, в этом случае вы проиграете. 22 августа будет полнолуние и к этому времени надо много чего успеть”, — пояснила Ксения Базиленко.

Овны

Для Овнов неделя обещает быть очень благоприятной. Особенно для тех Овнов, кто хочет отдохнуть. Поэтому любого вида поездки, хорошее настроение — это то, что может сопровождать вас в течении недели. Убирайте излишние амбиции. Ни в коем случае на этой неделе не стоит спорить, тратить свои эмоции на достижение слишком больших целей, например, в карьере или идти на конфликты с начальством. Хотя в работе эта неделя также благоприятна. Например, вам могут предложить прекрасную работу, продвижение новых проектов или, возможно, повышение.

Овны, работающие в медицине или в направлениях, связанных с какими-то разработками, IT-направлениях, промышленности, особенно если необходимо внедрять что-то новое — вас ожидает успех. Но возможна непредсказуемая ситуация после 18 августа.

Также если вы будете достаточно гармонично общаться со своим начальством, то в этом случае у вас могут быть достаточно хорошие результаты и продуктивная работа. Возможно, вам дадут больше полномочий или даже рост, но при условии, если вы не будете показывать своего эго. Также вы сможете получить невероятные возможности в плане инвестиций или повышение заработной платы, или новую высокооплачиваемую работу.

В любви для одиноких Овнов интересный период. Возможны новые знакомства. Но не проявляйте свой норов, не создавайте острых условий, иначе это может привести к разладу. Что касается семейных Овнов, то самое время великолепно отдохнуть. Неделя будет чудесной.

На этой неделе вы также можете заняться вопросами своего здоровья. Например, улучшить его правильным режимом дня или хорошим отдыхом, витаминами. В целом, вы будете чувствовать себя хорошо, бодро.

Тельцы

Для Тельцов эта неделя будет достаточно эффективной. Вы многого можете добиться на протяжении всей недели. Вам стоит быть активными. Хорошее время для отдыха и для работы.

Повезет тем Тельцам, кто занимается строительством, риэлторством. Остро могут встать вопросы касательно собственной недвижимости — могут поступить неплохие предложения купли-продажи, особенно после 18 августа. На этой неделе вы можете начать ремонт, который будет хорошо продвигаться.

На этой неделе вам много придётся общаться с собственными детьми и, возможно, вы достаточно сильно сможете им помочь. Например, в поступлении или в подготовке к школе.

Очень хороший период для всех творческих Тельцов. Вы можете продвигать самые необыкновенные проекты — вам будет сопутствовать удача. Проведите на этой неделе выставки, пройдите какие-нибудь кастинги, проявите себя ярко и смело и вас обязательно заметят. На работе возможно повышение заработной платы.

Очень благоприятное время для тех Тельцов-руководителей, но при одном условии, если вы будете придерживаться четкого плана, будете понимать, что вы хотите от себя, коллектива и от общей работы. Тогда у вас обязательно будут благоприятные результаты, особенно у тех Тельцов, кто работает в государственных структурах. Может поступить неожиданное предложение о повышении. Единственное, чего нужно избежать — это конфликты с начальством, а для этого усмирите свое эго. Не время для споров с начальством. Вы проиграете. Это не конфликтный период. Это период здравого смысла и плодотворной работы. Большую поддержку вы получите от своих единомышленников и друзей. С ними вы сможете воплотить в жизнь самые разные проекты.

Необыкновенно хороший период для одиноких Тельцов. Вы можете встретить свою вторую половинку. Это может случиться совершенств внезапно. Если вы встречаетесь с кем-то, вы решите для себя, что пора делать предложение. Это замечательная неделя для того, чтобы вы могли наслаждаться отношениями если вы влюблены. Больше романтики. Что касается семейных Тельцов, тоже достаточно благоприятный прогноз. У вас прекрасная неделя, чтобы вы гармоничном проводили время друг с другом, делились впечатлениями от отдыха или от работы.

Что же касается здоровья, то и здесь вам сопутствует удача. Больше свежего воздуха, прогулок, отдыха в любое свободное от работы время. Нужно уделить внимание кишечно-желудочному тракту. Желательно есть свежие продукты, чтобы не было отравлений.

Близнецы

Близнецы, сейчас вы будете в центре внимания. Самое главное — это то, как вы будете себя вести. Нужно быть честным по отношению к самому себе. Думайте, что вы говорите, взвешивайте свои слова, действия и тогда вас ожидает успех.

Эта неделя принесёт колоссальное количество информации, возможно, необыкновенных поездок и командировок. Вам нужно быть внимательными к тому, что вы делаете. Потому что любые споры, конфликты могут привести к тому, что вы испортите ситуацию. Астролог также советуют соблюдать крайнюю осторожность на дорогах.

Близнецы, работающие в СМИ, столкнутся с огромным количеством информации и могут очутиться в эпицентре скандалов. Главное не идти на конфликт, и ситуация принести вам выгоду. У тех, кто проходит обучение, довольно сложный период, когда вместо учебы захочется расслабится или доказать что-то своим преподавателям. Лучше этого не делать.

Что касается отдыха или, например, времени, проведенного с родственниками, оно будет невероятно благоприятным. Прекрасная неделя для покупки недвижимости, для решения вопросов с недвижимостью или начала ремонта. Также если вы давно не видели родителей или хотите провести время с ними — самое время.

Очень благоприятный период в работе. Во всех сферах деятельности вас ждет удача, большие возможности и, если вы хотите сейчас что-то менять в своей работе, улучшить свои условия или поменять ее — самое время.

Благоприятное время для налаживания связей с иностранцами, дальних поездок, путешествий, изучения языков. На этой неделе вам может прийти озарение — идея, которая в будущем откроет перед вами новые возможности. У одиноких Близнецов появятся возможности для знакомств. На этой неделе вы можете встретить свою вторую половинку. Если же вы уже состоите в романтических отношениях, то вы будете ими наслаждаться. Они могут иметь великолепное развитие.

У семейных Близнецов также неделя будет невероятно благоприятной. Наслаждайтесь друг другом. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Сейчас идёт лето. Побольше свежего воздуха, улыбок и солнца. Обратите внимание на органы дыхания. Постарайтесь меньше находится под воздействием кондиционеров, если курите — постарайтесь делать это реже.

Раки

Все внимание Раков будет приковано к финансовым вопросам. Нужно быть достаточно внимательным, особенно тем Ракам, кто работает в финансовой сфере, является коммерсантами или бизнесменами. Необходимо быть очень острожными. Астролог не рекомендует на этой неделе вкладывать большие сумы денег, инвестировать в какие-то проекты. Они могут оказаться неудачными. Во всем остальном неделя обещает быть невероятно благоприятной.

Например, для тех Раков, кто работает в СМИ или работает в информационных направлениях, а также в сфере образования — вас ждёт большой успех. Неделя будет наполнена необыкновенными и даже судьбоносными встречами, которые могут быть совершенно неожиданными. Поэтому побольше информации, встреч, обучения, хорошего настроения и тогда неделя обещает быть невероятной. Запускайте новые проекты — все ваши идеи должны обязательно воплотиться.

Если на этой неделе у вас будет какая-то неожиданная командировка, обязательно в неё отправляйтесь, ведь там вас могут ожидать интересные события, а также люди благоприятно повлеяющие на ваше будущее.

Астролог считает, что неделя также благоприятно для Раков, занимающихся наукой, разработками — вероятно, вы сможете найти инвестиции для реализации новых проектов. Главное, чтобы вы не вкладывали в это собственных денег.

Не рекомендуется Ракам, особенно тем, кто занимается юриспруденцией, начинать новые дела, особенно связанные с острыми спорами и конфликтами. Но могут сдвинутся старые вопросы, например, разрешится в вашу пользу ситуация в затянувшейся судебной тяжбой.

Невероятно благоприятное время для общения с родными и близкими. Если это неделя отпуска и вы хотите поехать куда-нибудь отдохнуть, а особенно встретиться с родными, родителями — это великолепное время.

Не стоит на этой неделе проявлять агрессию.

В личной жизни эта неделя принесёт очень много благоприятных возможностей, как для одиноких, так и для семейных Раков. Неделя благоприятная, добрая, солнечная.

У Раков на этой неделе будет хорошее самочувствие, но постарайтесь больше находится на свежем воздухе, гулять. Обратите внимание на вопросы со щитовидной железой или же на почки. Если это для вас слабое место и на этой неделе вы почувствуете какой-нибудь дискомфорт, обратитесь к врачу.

Львы

Для Львов эта неделя будет очень благоприятной с точки зрения финансов. Она может принести вам очень большую прибыль и сейчас самое время для инвестиций. На этой неделе вы можете получить премию или возврат долгов.

Обратите внимание на своё эмоциональное состояние, оно может быть нестабильным. Будьте крайне осторожны ведь у вас может возникнуть желание выпятить свое эго. А это может привести к колоссальным ошибкам. Особенно это касается тех Львов, кто находится на руководящих позициях или продвигает амбициозные проекты. Астролог советует смотреть на вещи опционально.

Также в вашу жизнь могут совершенно неожиданно прийти какие-то интересные люди, которые готовы будут спонсировать, вкладывать в ваши идеи. Главное, чтобы эти идеи соответствовали реальности. Очень интересный период, касательно ваших партнеров и компаньонов. Вам нужно быть крайне осторожными если к вам придут новые люди. Ни в коем случае не стоит со своими компаньонами выходить на открытый конфликт, очень жёстко заявлять о своих условиях. Вы обязательно их потеряете. А вот если вы будете поддерживать спокойные отношения, согласовывать совместно все ваши начинания и проекты, тогда вы получите невероятно благоприятный результат и сможете продвинутся благодаря им. Все Львы могут иметь невероятный успех во всех сферах жизни. Главное, чтобы вы были в ладу с собой.

Кроме того, многих Львов может ожидать неожиданная смена руководства, или же реорганизация. И сейчас великолепное время для продвижения новых проектов, особенно связанных с новыми технологиями.

Благоприятный период для романтических знакомств. Семейным же Львам астролог советует поумерить свое эго и не пытаться что-то доказать своей семье, иначе это может привести к краху. Будьте крайне осторожны. Эта неделя для Львов будет очень насыщена как невероятно большим количеством свадеб, так и разводов. Семьи, которые будут созданы в этот период, обещают быть крепкими.

Побольше хорошего настроения, прогулок, отдыха. Если Львы будут находится в постоянном напряженном состоянии, могут возникнуть головные боли или же проблемы со зрением. Поэтому расслабьтесь, будьте спокойны, рационально все взвешивайте и неделя будет прекрасной.

Девы

У Дев неделя обещает быть невероятно сильной и принести множество возможностей. Неделя будет насыщена интересными встречами, идеями. Вероятно, этот период перевернет все с ног на голову, но только к лучшему, хотя вам и придется побыть серым кардиналом. Это наилучший вариант, чтобы все дела шли так, как надо.

Всем Девам на этой неделе захочется каких-то необыкновенных перемен, особенно после 18 августа. Возможно вам захочется изменить что-то в своём имидже. Это будут очень удачные перемены. Возможно вам захочется сделать что-то новое, или, даже, сменить работу. Есть вероятность, что перемены произойдут независимо от вас. Но все это будет к лучшему. И все же остерегайтесь подводных камней. Это могут быть люди, судачащие за вашей спиной и мешающие вам развиваться. Но в целом, это период благоприятных изменений.

В финансовой сфере также будет невероятный успех. Неожиданно для вас могут прийти новые интересные и прибыльные проекты. Повышение заработной платы, премии, инвестиции, которые в будущем принесут очень большой успех особенно для тех Дев, кто связан с новациями или работает в СМИ.

Что касается работы, несмотря на то, что могут прийти очень интересные предложения, не рубите с плеча. Не меняйте кардинально ваш вид деятельности. Если менять работу, то желательно в своей сфере и тогда у вас будет наилучший результат. На этой неделе нельзя из принципа менять работу или идти на конфликт с руководством. Избегайте скандалов.

Особенно много работы будет у тех Дев, которые занимаются психологией, работают в СМИ, в новых информационных направлениях, а также в государственных структурах. Вас поджидают перемены.

Астролог также советуют Девам наладить связи с иностранцами, а заграничная командировка может стать очень успешной. У вас точно также может возникнуть неожиданная поездка на отдых, которую вы даже не планировали. Для Дев это некий стресс, но ехать обязательно нужно. Это принесёт вам невероятное удовольствие, возможны интересные знакомства.

В личных отношениях — очень благоприятный период. Для одиноких Дев эта неделя может принести необыкновенные новые отношения, которые в будущем могут иметь как колоссальный успех. У семейных Дев очень благоприятный, спокойный семейный период.

Что касается здоровья, то нужно быть крайне острожным, особенно если вы собрались делать какие-нибудь важные процедуры или же если вы ленитесь, тогда может оно пошатнуться. Астролог рекомендует придерживаться правильного питания, ведь проблемы могут затронуть пищеварительную систему. Если вы будете правильно относиться к себе, гулять, принимать витамины тогда у вас будет великолепное здоровье.

Весы

Весы на этой неделе будут чувствовать себя совершенно уверено. Вы буде уверенны в своей привлекательности.

Будьте очень внимательны к событиям, связанным с новыми проектами. С одной стороны — открывается много перспектив, особенно если это связанно с новыми технологиями, информацией. Но если эти перемены имеют скандальное начало или они идут вопреки или в разрез с обществом, не стоит с ними связываться. Иначе вы рискуете оказаться в эпицентре скандала. Друзья могут вас подвести или же у вас могут быть с ними какие-то серьёзные конфликтные ситуации. Поэтому не тратьте много сил на споры с ними и пока на них не опирайтесь. Астролог отмечает, что это всего лишь период, когда лучше рассчитывать на свои силы и постараться трезво мыслить.

Эта неделя может принести очень интересные идеи, которые вас захватят и у вас произойдет перестройка вашего внутреннего мира. Вам захочется чего-то нового. Это прекрасно. Начинайте, думайте, чего бы вы хотели. Составьте какие-то планы и действуйте.

Особенно интересной неделя будет для творческих Весов. Это могут быть яркие публичные выступления, которые принесут колоссальный успех, который продлится достаточно долго.

Вероятно, также, что Весам-родителям, придется применить воспитательные меры к своим детям, а также провести с ними довольно много времени.

На этой неделе ждите хорошую прибыль. Может быть повышение заработной платы, возможны неожиданные премии и, если у вас крупные, надёжные, хорошие проекты, могут быть замечательные инвестиции. Также это та редкая неделя, когда вы можете взять рассрочку, кредит и благоприятно в будущем закрыть эти вопросы.

В любви у одиноких Весов период нестабильный: с одной стороны, к вам будет тянуть хороших и надежных людей, а с другой — людей, вызывающих спорные эмоции. Вам придётся с этим разбираться. Но на свидания ходить надо. Это, действительно, очень интересный период и очень благоприятный для вас. Для семейных Весов это также благоприятный период, но он будет более спокойный. Вы сможете наслаждаться семейными отношениями.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. У вас будет желание расслабляться, побольше спать. Не стоит себе в этом отказывать. Обратите внимание на сердечно-сосудистую деятельность и, если вы чувствуете, что вас этот вопрос беспокоит, обязательно обращайтесь к врачу.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя полна неожиданностей, которые могут принести благоприятные изменения в судьбе. Для Скорпионов это будет очень хороший период, потому что вы очень любите перемены, иногда даже искусственно создаёте их. У Скорпионов-руководителе или владельцев бизнеса наступает непростой период. Возможны неожиданные для вас увольнения или же трудности в руководстве если вы будете идти на конфликты. Это период, когда не стоит жёстко себя проявлять или же идти в оппозицию в любых своих начинаниях. Особенно те Скорпионы, кто находится в политике и в данный момент может очень остро себя проявлять, вы проиграете. Созидайте — сейчас самое время, когда лучше спокойно и рационально что-нибудь менять в своей жизни.

Очень хороший период для всех Скорпионов, кто занимается новыми технологиями, особенно в IT. Если вы работаете с информационными потоками, работаете в СМИ — невероятно благоприятно время. Вас ждет что-то новое. Это новое может колоссальным образом изменить вашу жизнь. Возможно, будут даже такие предложения, которых вы не ожидаете.

Также это очень благоприятный период для тех, кто занимается такими направлениями, как купля-продажа недвижимости, приобретение чего-то крупного, например, земли.

Бизнес, который связан со строительством, аграрными направлениями, ремонтными работами будут иметь успех. Если вы задумали ремонт — самое время начинать. Удачу на этой неделе помогут принести ваши компаньоны, которые могут предложить вам что-то новое и интересное. Могут появится новые люди, и они также принесут удачу.

Астролог советует на этой недели пообщаться с родней.

Для одиноких Скорпионов очень хороший, благоприятный период, который может принести интересных людей, с которыми в будущем вы завяжите очень крепкие и хорошие отношения. Это прекрасный период для свадеб. Это прекрасный период для того, чтобы укрепить отношения. Для тех, кто находится в романтических отношениях и хочет построить семь — самое время сделать предложение.

Семейным Скопионам стоит ждать приятных сюрпризов от своей половинки. Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Вы будете себя чувствовать великолепно. Будете полны сил и энергии. Не перегружайтесь ноги, особенно коленные суставы, если вы занимаетесь бегом или любым другим видом спорта, где есть нагрузка на коленные суставы, стопы. Стоит быть осторожным. Во всем остальном неделя должна для вас быть очень успешной.

Стрельцы

Эта неделя для Стрельцов будет благоприятна и принесёт очень много изменений в вашей судьбе.

Стрельцам, которые работают в сфере образования или с иностранцами, в туристических направлениях, в посольствах или просто собираются куда-либо далеко лететь — стоит быть внимательными. Если вы чувствуете, что у вас не ладятся отношения с вашими зарубежными партнёрами, ни в коем случае не стоит идти на конфликты иначе это приведёт к разрушению ваших договоренностей. Возможно, на этой недел на них не стоит особо рассчитывать. Что касается дальних поездок, то будьте крайне осторожны. Если вы чувствуете, что полет не складывается или у вас меняются обстоятельства — перенесите поездку на следующую неделю. Если же отметить невозможно — постарайтесь быть в хорошем расположении духа и не конфликтовать.

Очень хороший период для Стрельцов-руководителей. Прекрасный момент, когда вам неожиданное могут дать повышение, больше полномочий. Возможно, будет очень много новых интересных проектов, где вы неожиданно для себя примите ряд правильных решений. Если у вас собственный бизнес, внедряйтесь все свои новые проекты. Вы можете расширяться, особенно это касается направлений, связанных с IT или любыми новыми разработками.

Эта неделя будет полна неожиданностей в общении. Если вы ведете образовательные курсы, или у вас есть собственная школа, в этом тоже будут интересные возможности — вы можете придумать что-то новое, провести реорганизацию.

На этой неделе вам не стоит идти на конфликты. Особенно тем Стрельцам, кто работает в СМИ. Избегайте прямых скандалов, особенно связанных с государственными структурами. Вы можете проиграть. Во всех остальных начинаниях будет великолепная неделя. Вы можете говорить, писать, о чем хотите, можете вести публичные выступления и везде вы будете очень яркими и заметными.

Финансово также неделя обещает быть весьма благоприятной. Вы можете получать великолепную прибыль. У вас могут быть замечательные инвестиции. Вы можете совершить крупные покупки: предметы, землю, все что угодно. Вкладывать куда-либо деньги также благоприятно. Все те Стрельцы, кто занимается финансами, также ощутят успех.

Для одиноких Стрельцов — достаточно хороший период. Единственное, вы можете немного запутаться в отношениях или ходить на разные свидания и не понимать, что вам с этим делать. Но период очень яркий, насыщений и интересный. У семейных Стрельцов достаточно хороший период и вам стоит уделить внимание своей второй половинке для того, чтобы вы могли совместно ставить новые цели и достигать их. Если у вас есть намерения женится — это очень хорошая неделя или, например, если вы хотите сделать предложение, то не стоит медлить.

В здоровье тоже наступил очень благоприятный период. Неожиданно для себя вы можете найти какие-то новые, оздоровительные методы или любимый вид спорта. Также очень интересный период для врачей, которые могут найти какие-то новые методы лечения. Это очень хорошие возможности максимально себя оздоровлять. Обратите внимание на органы дыхания и на спину, позвоночник. Не делайте излишних нагрузок при занятии спортом.

Козероги

Для Козерогов эта неделя обещает быть очень сильной, интересной и принести вам много нового. Вообще сознание будет максимально занято финансами. С одной стороны вы можете получить невероятную прибыль, возможности, хорошие зароботки. Великолепное время для новых начинаний, связанных с финансами. Все Козероги, кто работает в финансовой сфере, являются хозяевами бизнеса — великолепный период для новых начинаний. Но вкладывать деньги стоит осторожно. Осторожными, советует астролог быть и тем Козерогам, кто работает в судах, а также врачам, работающим в реанимационных отделениях — у вас может быть очень много работы и вам надо быть крайне осторожными. Вообще эта неделя не для рисков. Эта неделя для того, чтобы вы могли созидательно изменять свою жизнь к лучшему и начинать что-нибудь новое. Вам лучше зарабатывать деньги, но не тратить больших сумм. Не покупайте на этой неделе чего-либо дорогостоящее, особенно недвижимость или земли. Отложите это на другой период.

Интересный период для тех Козерогов, кто работает в иностранных компаниях или же имеет бизнес с иностранцами: неожиданно для вас могут прийти интересные проекты, финансовые возможности или помощь.

У творческих Козерогов не менее интересный период — может снизойти озарение. Вы также можете получить интересную работу или же великолепно пройти кастинг и попасть в длительный и известный проект. Не нужно боятся начинаний. Проявляйте немножечко творчество. Будьте немножечко креативны и не бойтесь что-либо менять. Эта неделя принесёт для всех очень много неожиданного. Вы можете получить достаточно хорошую поддержку от начальства, возможно вас ожидает премия.

У одиноких Козерогов необыкновенно благоприятный период в этом году. Вы можете познакомится с тем человеком, кто станет вашей судьбой. Ни в коем случае не теряйте время. Ходите на свидания, знакомьтесь. Если у вас есть намерение сделать предложение — самое время. Хороший период для свадеб. Что же касается семейных Козерогов, также достаточно хороший, благоприятный период. Наслаждайтесь друг другом. Здоровье обещает быть крепким, хорошим, но не забываете про свежий воздух и правильно е питание.

Водолеи

Для Водолеев сейчас очень благоприятный период потому что любой Водолей очень любит какие-нибудь невероятные изменения в судьбе, особенно в лучшую сторону. Эта неделя будет полна приятных неожиданностей, неожиданных встреч, общений, контактов, информации, которая особенно после 18 августа может изменить вашу жизнь к лучшему.

Но вам будет казаться, что жизнь не удалась, вы можете заняться самокопанием, предъявлять претензии окружающим. Это может все испортить. Астролог советует не лелеять своё эго, не стоит зацикливаться на себе, а лучше уделить внимание развитию новых проектов. Особенно удачными будут проекты, связанные с новыми технологиями.

В материальном плане неделя должна быть весьма благоприятной. Если вы хотите найти каких-нибудь инвесторов, то вероятно это может произойти. Это период, когда вы можете достаточно смело брать кредиты или рассрочку, или же вложиться в свои начинания. Также вы можете получить премию, повышение заработной платы, возврат долгов. Если вы хотите начать какую-то интересную финансовую операцию, особенно к концу недели, делайте это. Очень хорошо на этой неделе у вас пойдёт продажа недвижимости, земельных участков. Также самое время для начала ремонта.

Неожиданно для себя вы можете решить вопросы с родственниками. Если у вас есть конфликтные ситуации — решить их в благоприятную сторону. Также возможны незапланированные встречи с родней. Точно также у вас могут быть неожиданные поездки, особенно если вы находитесь где-нибудь далеко от родины.

Одиноких Водолеев может поджидать неожиданная встреча со своей половинкой. Вся эта неделя будет полна неожиданных сюрпризов для одиноких Водолеев. Что касается семейных Водолеев — неделя очень опасная. Не рекомендуется идти на конфликты. Ни в коем случае не стоит скандалить или требовать своё. Это может привести к разрушению.

Здоровье обещает быть крепким, хорошим. Оздоравливайтесь, отдыхайте, дышите воздухом. Если вы позволите себе быть в постоянном напряжении, у вас могут случится головные были. Обратите внимание на глаза, уши. Чтобы не было проблем с этими органами — постарайтесь снять психологическое напряжение, восстановить баланс.

Рыбы

Эта неделя будет насыщенной для вас интересными событиями. Вас ждут благоприятные изменения. Например, на этой неделе вы можете встретить очень интересных компаньонов или партнеров по роботе, которые могут вам помочь. Очень интересный период для тех Рыб, кто занимается юриспруденцией или вопросами, связанными с социальными проектами.

В этом вас ждет большая удача и очень большие неожиданные для вас возможности. Это обязательно надо использовать и желательно чтобы эту неделю вы не провели просто сидя дома. Вам стоит что-то начинать, запускать новые интересные проекты. Будьте смелыми и будьте среди людей. А вот что касается работы, то здесь надо быть крайне осторожными. Если у вас давно назревал конфликт с коллективом или начальством не стоит его на этой неделе обострять иначе это приведет к тому, что вам придется покинуть место роботы, или заполучить осложнения вплоть до расстройства нервной системы или здоровья. Поэтому не стоит перенапрягаться. Вам нужно найти общий язык прежде всего с самим собой. Вам не стоит резко менять место работы, подавать неожиданно для вас заявление об увольнении только из принципа, а не из какого-нибудь важного события.

Рыб может жать много рутинной работы. Особенно задействованы будут те Рыбы, которые работают в медицине — вам стоит ждать психологического напряжения. И поэтому вам надо качественно отдыхать внерабочее время. Также очень много будет зависеть от того, о чем вы думаете. Не надо надумывать того чего нет, не накручивайте себя. Если вы будете в хорошем расположении духа, к вам придет огромное количество интереснейших идей, интереснейших ситуаций, которые благоприятно будут менять вашу жизнь.

Что касается одиноких Рыб, период очень замечательный, романтичный и прекрасный. Знакомьтесь и получите хороший результат. А что касается семейных Рыб, здесь очень интересный период. Вы можете невероятно, благоприятно и плодотворно проводить время со своими вторыми половинками и естественно можете опираться на них, особенно если у вас совместный проект или интересная совместная деятельность. Здесь у вас будут очень интересные, хорошие возможности. А если вы все-таки надумали сделать предложение — самое время. А если сейчас у вас на этой неделе будет свадьба, то она принесет вам много счастья, радости и хороших возможностей.

Что касается здоровья, то оно обещает быть сильным, крепким, хорошим, при условии если вы будете в хорошем расположении духа. Астролог рекомендует обратить внимание на питание и распорядок дня.