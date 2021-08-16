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Более 60 стран требуют свободной эвакуации своих граждан из Афганистана

Более 60 стран требуют свободной эвакуации своих граждан из Афганистана

КИЕВ. 16 августа. УНН. Более 60 стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что афганцам и иностранным гражданам, которые хотят выехать из Афганистана, нужно разрешить выезд, и добавил, что аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительство США и страны, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Республику Корея, Катар и Великобританию, в совместном заявлении отметили, что “те, кто занимает властные и авторитетные позиции во всем Афганистане несут ответственность и ответственность за защита жизни и имущества человека и немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка ”.

У Госдепе США добавили, что “афганский народ заслуживает безопасной жизни, безопасности и достоинства. Мы в международном сообществе готовы им помочь”.

Совместное заявление Государственного департамента и Пентагона после того, как талибы вошли в столицу Афганистана, подтверждает, что США в течение следующих 48 часов “расширят наше присутствие в безопасности почти до 6000 военнослужащих , а миссия сосредоточена исключительно на содействии этим усилиям и будет взять на себя управление воздушным движением ”.

Другие страны, подписавшие совместное заявление, включают Чили, Колумбию, Коста-Рики, Чехию, Данию, Доминиканскую Республику, Сальвадор, Эстонию, Финляндию, Грецию, Нидерланды, Новую Зеландию, Испанию, Швецию, Украину и Йемен, а также высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, сообщил Госдеп.

Напомним

Талибы объявили войну в Афганистане законченной после того, как повстанцы взяли под контроль президентский дворец в Кабуле, когда войска под руководством США уехали, а западные страны выступили, чтобы эвакуировать тысячи своих граждан.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, эвакуация
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