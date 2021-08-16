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В мире коронавируса заразились почти 208 млн человек

В мире коронавируса заразились почти 208 млн человек

КИЕВ. 15 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболели почти 208 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 207,984,087 человека, из них выздоровели 186 447 031 человек. Количество умерших возросло до 4374761.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37466718), Индия (32,225,175), Бразилия (20364099), Россия (6600836), Франция (6471035), Великобритания (6,267,437), Турция (6078653 ) и Аргентина (5084635).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (637561), Бразилии (569 218) и Индии (431 674).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2265912 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 255 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, мир
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