В мире коронавируса заразились почти 208 млн человек
КИЕВ. 15 августа. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире на COVID-19 заболели почти 208 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 207,984,087 человека, из них выздоровели 186 447 031 человек. Количество умерших возросло до 4374761.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (37466718), Индия (32,225,175), Бразилия (20364099), Россия (6600836), Франция (6471035), Великобритания (6,267,437), Турция (6078653 ) и Аргентина (5084635).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (637561), Бразилии (569 218) и Индии (431 674).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2265912 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 255 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.