Новости: Экономика
16 августа 2021, 06:26 • Златослава Максымук • 1770
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/доллар
КИЕВ. 16 августа. УНН. По состоянию на 16 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.6931 грн за доллар;
31.3978 грн за евро;
0.36406 грн за российский рубль;
36.9166 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 августа курс всех указанных валют упал.
Источник: УНН
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