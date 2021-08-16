Официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн/доллар

КИЕВ. 16 августа. УНН. По состоянию на 16 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.6931 грн за доллар;

31.3978 грн за евро;

0.36406 грн за российский рубль;

36.9166 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 15 августа курс всех указанных валют упал.