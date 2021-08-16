16 августа: День воздушных змеев

КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня, 16 августа, в отмечают Всемирный день воздушных змеев, День мужской красоты, пишет УНН.

Всемирный день воздушных змеев ежегодно отмечается 16 августа.

По одной из версий, примерно 3000 лет назад первого воздушного змея изготовили в Китае. Для этого в Поднебесной были все необходимые материалы - легкая шелковая ткань, крепкие веревки, а также упругий бамбук для каркаса. Сначала китайские летуны были прямоугольными, украшенными мифологическими изображениями, а некоторые из них оснащались специальными струнами и свистками, чтобы во время полета издавать звуки, похожие на музыку.

Религиозный праздник

16 августа православная церковь чтит память преподобного Антония Римлянина. Этот православный святой жил в XI-XII веках. В житии святого, датированного XVI веком, говорится, что Антоний был рожден и воспитывался в семье православных римлян. Он рано стал сиротой и большую часть наследства раздал бедным. Часть выбросил в море, а сам принял монашеский постриг.

В этот день нельзя ссориться, убирать в доме, выносить мусор. Говорили, что если приберешь в доме, то и в кошельке весь год будет так же чисто.

В понедельник, 16 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Иван, Кузьма, Соломия, Николай.