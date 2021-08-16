Третью дозу вакцины в США первыми получат медики и пенсионеры

КИЕВ. 16 августа. УНН. США могут принять решение о третьей дозы вакцины от коронавируса уже этой осенью. Первые получат прививки медицинские работники и пожилые люди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fox News.

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“Нам может понадобиться повторная вакцинация, возможно, прежде всего медицинских работников, а также в домах пожилых людей, а затем постепенно перейти к остальным”, — заявил директор Национального института здоровья Фрэнсис Коллинз.

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Он также призвал жителей сделать прививку. Чиновники здравоохранения активно изучают вопрос о дополнительных прививок, анализируя показатели заболеваемости в США и других странах. Решение пока не принято, поскольку уровень заболеваемости свидетельствует о достаточно высокую защищенность вакцинированных.

Напомним

Власти США рекомендует беременным вакцинироваться от COVID-19. Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в Соединенных Штатах, в субботу, 15 августа, достигла рекордно высокого уровня — более 1900 случаев.