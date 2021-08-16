Дожди в Японии унесли жизни двух детей

КИЕВ. 16 августа. УНН. Проливные дожди обрушились на большую часть Японии в воскресенье, 15 августа. Три человека погибли после оползня в префектуре Нагано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Japan times.

Детали

На больших частях Японии, в частности на острове Кюсю, наблюдалось рекордное количество осадков вызывало разлив рек и вызвало оползни.

Пожарный, который патрулировал территорию в Окая, префектура Нагано, вызвал скорую помощь, увидев дом, наполненный почвой и песком, и людей в нем. По данным местной пожарной части, пятеро из восьми человек, которые находились в доме на тот момент, были доставлены в больницу.

Трое из них - 41-летняя Юки Макибучи и ее сыновья 12-летняя Харуки и 7-летняя Наоки - позже были подтверждены мертвыми. Мальчик-подросток и мужчина в возрасте 40 лет, также были дома в то время, пострадали, а трое спаслись.

Напомним

По меньшей мере четыре человека считаются мертвыми, а двое пропавшими без вести после того, как проливной дождь вызвал оползни селей на территории всей Японии.