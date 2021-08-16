У побережья Ливии спасли 120 нелегалов

КИЕВ. 16 августа. УНН. Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявил, что 120 нелегальных мигрантов были спасены и возвращены в Ливию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

Цитата

“Ранее сегодня около 120 человек были спасены / перехвачены береговой охраной Ливии во время двух операций по высадке”, — написал УВКБ ООН в Twitter.

Лица были возвращены на военно-морскую базу “Триполи”.

Дополнение

Ливия страдает от опасности и хаоса со времен падения своего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, что сделало североафриканскую страну лучшим пунктом отправления для нелегальных мигрантов, которые хотят пересечь Средиземное море к европейским берегам.

По данным Международной организации по миграции, в этом году более 20 000 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, были спасены, а сотни других погибли или пропали без вести у побережья Ливии на центрально -середземноморському маршруте.

Напомним

Военно-морские силы Ливии сообщили , что их береговая охрана спасла 71 нелегального иммигранта у западного побережья страны.