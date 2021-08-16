ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"

КИЕВ. 16 августа. УНН. За прошедшие сутки, 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Реакция украинской стороны

На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним

В зоне ООС на выходных сохранялся "режим тишины".